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вчера 18:18
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вчера 15:31
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вчера 13:31
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Стало известно имя претендента на пост главного тренера «Кызыл-Жара СК»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшее время главным тренером вернувшегося из Первой лиги чемпионата Казахстана в КПЛ петропавловского «Кызыл-Жара СК» может стать молдавский специалист Вячеслав Руснак, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В среду 44-летний наставник прибудет в Казахстан, вскоре после чего о принятии им северян может быть объявлено официально.
Вячеслав Руснак играл в 2004/2008 годах за карагандинский «Шахтер» (118 матчей в сильнейшем дивизионе чемпионата Казахстана, 5 забитых мячей) — в том числе и в сезоны, когда первым руководителем горняцкого клуба работал Григорий Лория, нынешний босс ФК «Кызыл-Жар СК».
Отметим, что в прошлом сезоне команду клуба из Петропавловска возглавлял Али Алиев, который, видимо, не слишком оказался ему нужен в числе сильнейших.Фото: fc-sheriff.com
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