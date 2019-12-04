Стало известно имя претендента на пост главного тренера «Кызыл-Жара СК»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшее время главным тренером вернувшегося из Первой лиги чемпионата Казахстана в КПЛ петропавловского «Кызыл-Жара СК» может стать молдавский специалист Вячеслав Руснак, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В среду 44-летний наставник прибудет в Казахстан, вскоре после чего о принятии им северян может быть объявлено официально.

Вячеслав Руснак играл в 2004/2008 годах за карагандинский «Шахтер» (118 матчей в сильнейшем дивизионе чемпионата Казахстана, 5 забитых мячей) — в том числе и в сезоны, когда первым руководителем горняцкого клуба работал Григорий Лория, нынешний босс ФК «Кызыл-Жар СК».

Отметим, что в прошлом сезоне команду клуба из Петропавловска возглавлял Али Алиев, который, видимо, не слишком оказался ему нужен в числе сильнейших.