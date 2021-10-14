Стало известно имя победительницы конкурса «Мисс Алматы-2021»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы объявили имя девушки, победившей в конкурсе «Мисс Алматы- 2021», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Победительницей конкурса стала 26-летняя Азиза Токашева. Она учится на магистратуре Московского государственного университета экономики, статистики и информатики по специальности «Менеджмент-маркетинг».

Девушка с детства занимается народно-эстрадными танцами. Принимает активное участие в социально-благотворительных проектах.

Азиза Токашева не в первый раз участвует в международных конкурсах. Она представляла Казахстан на конкурсе красоты Miss Intercontinental 2018 на Филиппинах. Стала победительницей IV международного конкурса Miss Union Fashion-2019, который прошел в Узбекистане.

Напомним, в этом году первые региональные конкурсы проходят в формате онлайн. В составе звёздного жюри: актер Тауекел Муслим, певица Мадина Садвакасова, «Мисс Казахстан – 2013» Айдай Исаева, основатель KFW, дизайнер и стилист AlexChzhen.



