АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стало известно имя финалиста интеллектуального шоу «Eń aqyldy» с Санди Султан, им стал ученик одной из столичных школ Асанали Нурланулы. об этом передает МИА «Казинформ».

К финишной точке телевикторины на телеканале Jibek Joly, к которой в самом начале устремились 144 участника, сумели дойти только шестеро. Телевикторина предназначена для талантливых и эрудированных школьников. Все участники были готовы побороться за звание «En aqyldy», а победитель «Eń aqyldy» стал обладателем главного приза – образовательного гранта в один из самых лучших вузов Казахстана.

В этой игре школьникам предстояло сыграть в 4 раунда. Первый – разминочный, второй «Вопрос-ответ», третий «Блиц» и четвертый «Шанс».