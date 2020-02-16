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Стало известно, где «Барыс» начнет плей-офф КХЛ

16 Февраля 2020 04:04
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Стало известно, где «Барыс» начнет плей-офф КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Барыс» после победы над «Сочи» со счётом 3:2 обеспечил себе место в первой четвёрке Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, передает Sports.kz.

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Таким образом, подопечные Андрея Скабелки начнут первый раунд плей-офф на домашнем льду.

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Ключевые слова: Спорт,
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