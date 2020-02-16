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Стало известно, где «Барыс» начнет плей-офф КХЛ
16 Февраля 2020 04:04
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Барыс» после победы над «Сочи» со счётом 3:2 обеспечил себе место в первой четвёрке Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, передает Sports.kz.
Новости по теме«Барыс» победил «Сочи» и выиграл шестой подряд матч в КХЛ «Барыс» - «Сочи»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ Определился пятый участник плей-офф КХЛ из конференции «Барыса»
Таким образом, подопечные Андрея Скабелки начнут первый раунд плей-офф на домашнем льду.
Ключевые слова: Спорт,
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