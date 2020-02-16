Стало известно, где «Барыс» начнет плей-офф КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Барыс» после победы над «Сочи» со счётом 3:2 обеспечил себе место в первой четвёрке Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, передает Sports.kz.

Таким образом, подопечные Андрея Скабелки начнут первый раунд плей-офф на домашнем льду.