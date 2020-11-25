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Стало известно, допустят ли зрителей на бой Головкина за два титула чемпиона мира

25 Ноября 2020, 12:35
Стало известно, допустят ли зрителей на бой Головкина за два титула чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 декабря чемпион мира IBF/IBO в среднем весе из Казахстана Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) проведет защиту своих титулов в бою с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО), сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Событие состоится на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino в штате Флорида США. По информации официального пресс-релиза организаторов, бой пройдет при пустых трибунах в связи с профилактикой распространения коронавируса. Официальным вещателем шоу станет стриминговая платформа DAZN.

Также в рамках андеркарда свой очередной поединок в профи проведет другой казахстанский боксер чемпион WBC International Silver во втором среднем весе Али Ахмедов (16-0, 12 КО), имя его соперника пока не объявлено.


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