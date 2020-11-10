+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: -1 °С
USD 431.1 EUR 511.8
RUB 5.59 CNY 65.54
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Стало известно будущее Бауыржана Исламхана после проваленного допинг-теста

10 Ноября 2020 09:16
Поделиться:
Стало известно будущее Бауыржана Исламхана после проваленного допинг-теста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Азиатская конфедерация футбола (AFC) приняла решение отстранить от матчей казахстанского полузащитника «Аль-Айна» Бауыржана Исламхана, сообщает Sports.kz.

Новости по теме
В допинг-пробе Бауыржана Исламхана найден запрещенный препарат
Где смотреть трансляцию матча Черногория - Казахстан Воспитанник «Астаны» Алдаир Адилов открыл счет голам за клуб «Энергетик-БГУ» Молодежная сборная Казахстана огласила состав на матч против Фарерских островов

Причиной этому послужило нарушение Исламханом антидопинговых правил — у него в организме был обнаружен запрещенный препарат . Это было выявлено после матча азиатской Лиги Чемпионов «Аль-Садд» — «Аль-Айн», который состоялся еще в сентябре. AFC подчеркнула, что казахстанец пока отстранен временно — еще ожидаются результаты его второй допинг-пробы.

В новом сезоне чемпионата ОАЭ Бауыржан Исламхан провел за «Аль-Айн» четыре матча, в которых отдал одну результативную передачу.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив