Стало известно будущее Бауыржана Исламхана после проваленного допинг-теста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Азиатская конфедерация футбола (AFC) приняла решение отстранить от матчей казахстанского полузащитника «Аль-Айна» Бауыржана Исламхана, сообщает Sports.kz.

Причиной этому послужило нарушение Исламханом антидопинговых правил — у него в организме был обнаружен запрещенный препарат . Это было выявлено после матча азиатской Лиги Чемпионов «Аль-Садд» — «Аль-Айн», который состоялся еще в сентябре. AFC подчеркнула, что казахстанец пока отстранен временно — еще ожидаются результаты его второй допинг-пробы.

В новом сезоне чемпионата ОАЭ Бауыржан Исламхан провел за «Аль-Айн» четыре матча, в которых отдал одну результативную передачу.