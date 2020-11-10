Новости
Стало известно будущее Бауыржана Исламхана после проваленного допинг-теста
10 Ноября 2020 09:16
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Азиатская конфедерация футбола (AFC) приняла решение отстранить от матчей казахстанского полузащитника «Аль-Айна» Бауыржана Исламхана, сообщает Sports.kz.
Новости по темеГде смотреть трансляцию матча Черногория - Казахстан Воспитанник «Астаны» Алдаир Адилов открыл счет голам за клуб «Энергетик-БГУ» Молодежная сборная Казахстана огласила состав на матч против Фарерских островов
Причиной этому послужило нарушение Исламханом антидопинговых правил — у него в организме был обнаружен запрещенный препарат . Это было выявлено после матча азиатской Лиги Чемпионов «Аль-Садд» — «Аль-Айн», который состоялся еще в сентябре. AFC подчеркнула, что казахстанец пока отстранен временно — еще ожидаются результаты его второй допинг-пробы.
В новом сезоне чемпионата ОАЭ Бауыржан Исламхан провел за «Аль-Айн» четыре матча, в которых отдал одну результативную передачу.
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
- Казахстанский боксер с титулом WBC выйдет на ринг с непобежденным американцем
- В допинг-пробе Бауыржана Исламхана найден запрещенный препарат
- Борец из Атырау завоевал серебро на Чемпионате мира в Сербии
- Команда Казахстана по маунтинбайку выступила на двух гонках в Турции
- Акмолинка завоевала «золото» Чемпионата РК по тяжелой атлетике
- «Канело» назвал имена потенциальных соперников перед трилогией с Головкиным
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047