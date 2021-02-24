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    07:19, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Стали известны все участники плей-офф КХЛ с «Барысом»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определились все команды, которые сыграют в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Из Западной конференции в восьмерку попали ЦСКА, СКА, «Динамо» (Москва), «Локомотив», «Йокерит», «Динамо» (Минск), «Северсталь», «Спартак».

    Состав участников плей-офф из Восточной конференции: «Ак Барс», «Авангард», «Салават Юлаев», «Металлург», «Трактор», «Барыс», «Автомобилист», «Торпедо».

    На данный момент «Барыс» занимает на Востоке шестое место и попадает на «Салават Юлаев». До конца «регулярки» казахстанской команде осталось провести два матча — 25 февраля — против «Куньлунь Ред Стар», 27 февраля — против «Авангарда».



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