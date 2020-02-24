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Стали известны все участники плей-офф КХЛ от Восточной конференции
24 Февраля 2020 22:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны все участники плей-офф КХЛ от Восточной конференции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт КХЛ.
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Участники Кубка Гагарина от Восточной конференции:
«Ак Барс» (Казань);
«Барыс» (Нур-Султан);
«Авангард» (Омск);
«Автомобилист» (Екатеринбург);
«Сибирь» (Новосибирск);
«Салават Юлаев» (Уфа);
«Металлург» (Магнитогорск);
«Нефтехимик» (Нижнекамск).
От Запада определились семь участников:
ЦСКА (Москва);
СКА (Санкт-Петербург);
«Йокерит» (Хельсинки);
«Динамо» (Москва);
«Спартак» (Москва);
«Локомотив» (Ярославль);
«Витязь» (Подольск).
Напомним, «Барыс» сегодня на выезде обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 3:1.
Ключевые слова: Спорт,
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