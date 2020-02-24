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Стали известны все участники плей-офф КХЛ от Восточной конференции

24 Февраля 2020 22:31
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Стали известны все участники плей-офф КХЛ от Восточной конференции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны все участники плей-офф КХЛ от Восточной конференции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт КХЛ.

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Участники Кубка Гагарина от Восточной конференции:

«Ак Барс» (Казань);

«Барыс» (Нур-Султан);

«Авангард» (Омск);

«Автомобилист» (Екатеринбург);

«Сибирь» (Новосибирск);

«Салават Юлаев» (Уфа);

«Металлург» (Магнитогорск);

«Нефтехимик» (Нижнекамск).

От Запада определились семь участников:

ЦСКА (Москва);

СКА (Санкт-Петербург);

«Йокерит» (Хельсинки);

«Динамо» (Москва);

«Спартак» (Москва);

«Локомотив» (Ярославль);

«Витязь» (Подольск).

Напомним, «Барыс» сегодня на выезде обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 3:1.


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Ключевые слова: Спорт,
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