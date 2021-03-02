Стали известны все участники плей-офф Чемпионата Казахстана по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заключительным восьмым участником финальной части сезона Pro Ligasy 2020/2021 стал хоккейный клуб «Алматы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

В очередных играх регулярного чемпионата алматинцы одолели лидера Лиги, самый титулованный клуб Казахстана – усть-каменогорское «Торпедо» 2:1 и гарантировали себе участие в плей-офф. В данный момент в активе команды Владимира Князева 62 балла после 43 матчей. Теоретически этот результат ещё может повторить рудненский «Горняк». Однако по дополнительным показателям выше всё равно будет «Алматы».

Таким образом, медали чемпионата Казахстана на стадии плей-офф разыграют «Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Сарыарка» (Караганда), «Номад» (Нур-Султан), «Бейбарыс» (Атырау), «Арлан» (Кокшетау), «Кулагер» (Петропавловск), «Темиртау» и «Алматы».

Матчи плей-офф пройдут с 14 марта по 30 апреля.