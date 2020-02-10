Стали известны все участники финального раунда олимпийской квалификации по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне завершились отборочные матчи третьего раунда предолимпийской квалификации, по итогам которых определились все команды, которые сразятся за путевки на Олимпийские игры – 2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

Международная федерация хоккея IIHF, опубликовала группы финального раунда олимпийской квалификации по хоккею, который пройдет с 27 по 30 августа.

Группа D: Словакия, Беларусь, Австрия, Польша

Группа E: Латвия, Франция, Италия, Венгрия

Группа F: Норвегия, Дания, Корея, Словения.

Первыми указаны команды – хозяева льда.

В хоккейном турнире на Олимпийских Играх – 2022 в Пекине примут участие топ-8 команд, согласно мужского мирового рейтинга IIHF: Канада, Россия, Финляндия, Швеция, Чехия, США, Германия и Швейцария, а также принимающий зимнюю Олимпиаду Китай и три победителя отборочных групп.

Олимпийский хоккейный турнир в Пекине-2022 будет проводиться в том же формате, что и в Пхенчхане-2018, Сочи-2014 и Ванкувере-2010, с тремя группами по четыре команды в каждой. Лучшие четыре команды из 12-ти команд и лучшая сборная из занявших вторые места выйдут в четверть финал, оставшиеся команды сыграют в квалификационных матчах плей-офф.

Напомним, сборная Казахстана проиграв Польше в решающем матче третьего раунда квалификации, выбыла из борьбы за олимпийскую лицензию на ОИ-2022.