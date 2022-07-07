7 Июля 2022 16:53

Стали известны все потенциальные соперники сборной Казахстана по футзалу в квалификации ЧМ-2024

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны все потенциальные соперники сборной Казахстана по футзалу в основном раунде квалификации чемпионата мира-2024, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

Сегодня, в 18:30 по столичному времени, состоится жеребьевка основного раунда квалификации чемпионата мира-2024.

36 команд будут разбиты на 12 групп по 3 команды. При жеребьевке сборная Казахстана будет в первой корзине.

Потенциальные соперники сборной Казахстана:

Словения;

Босния и Герцеговина;

Польша;

Румыния;

Нидерланды;

Беларусь;

Венгрия;

Франция;

Бельгия;

Латвия;

Северная Македония;

Молдова;

Черногория;

Косово;

Норвегия;

Дания;

Швеция;

Армения;

Германия;

Греция;

Израиль;

Кипр;

Литва;

Австрия.

Фото: kazfootball.kz