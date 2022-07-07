Стали известны все потенциальные соперники сборной Казахстана по футзалу в квалификации ЧМ-2024
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны все потенциальные соперники сборной Казахстана по футзалу в основном раунде квалификации чемпионата мира-2024, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.
Сегодня, в 18:30 по столичному времени, состоится жеребьевка основного раунда квалификации чемпионата мира-2024.
36 команд будут разбиты на 12 групп по 3 команды. При жеребьевке сборная Казахстана будет в первой корзине.
Потенциальные соперники сборной Казахстана:
Словения;
Босния и Герцеговина;
Польша;
Румыния;
Нидерланды;
Беларусь;
Венгрия;
Франция;
Бельгия;
Латвия;
Северная Македония;
Молдова;
Черногория;
Косово;
Норвегия;
Дания;
Швеция;
Армения;
Германия;
Греция;
Израиль;
Кипр;
Литва;
Австрия.
Фото: kazfootball.kz