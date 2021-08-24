Стали известны все полуфиналисты Кубка Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны все полуфиналисты Кубка Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В следующий этап прошли «Сарыарка», «Бейбарыс», «Актобе» и «Торпедо».

Полуфинальные матчи пройдут 25 августа в Караганде.

«Бейбарыс» встретится с «Актобе» в 14:00, а «Сарыарка» сыграет против «Торпедо» в 19:00.