+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 30 °С
USD 426 EUR 499.44
RUB 5.75 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Стали известны все полуфиналисты Кубка Казахстана

24 Августа 2021 12:07
Поделиться:
Стали известны все полуфиналисты Кубка Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны все полуфиналисты Кубка Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
Казахстанская теннисистка в паре с белоруской вышла в четвертьфинал турнира в США
Три нокаута за день: казахстанские боксеры продолжают побеждать на МЧА-2021 Как решают задачи развития массового спорта в Костанайской области Непобежденный казахстанский супертяж взлетел в мировом рейтинге после 15 нокаута в 16 боях

В следующий этап прошли «Сарыарка», «Бейбарыс», «Актобе» и «Торпедо».

Полуфинальные матчи пройдут 25 августа в Караганде.

«Бейбарыс» встретится с «Актобе» в 14:00, а «Сарыарка» сыграет против «Торпедо» в 19:00.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Хоккей  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстанская теннисистка в паре с белоруской вышла в четвертьфинал турнира в США
Три нокаута за день: казахстанские боксеры продолжают побеждать на МЧА-2021
Как решают задачи развития массового спорта в Костанайской области
Непобежденный казахстанский супертяж взлетел в мировом рейтинге после 15 нокаута в 16 боях
Популярное
1 Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой
2 Назначен аким города Косшы Акмолинской области
3 О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
4 Как продают угнанные авто – в МВД рассказали о преступных схемах
5 Определились победители седьмого розыгрыша среди вакцинированных в столице
6 Более 30 молодых водителей задержали в районе аэропорта в Атырау
Читайте также
Как решают задачи развития массового спорта в Костанайской области
Чемпион мира из Казахстана «удосрочил» соперника на МЧА-2021
Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой
Назначен аким города Косшы Акмолинской области
О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
Как продают угнанные авто – в МВД рассказали о преступных схемах
Определились победители седьмого розыгрыша среди вакцинированных в столице
Более 30 молодых водителей задержали в районе аэропорта в Атырау
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив