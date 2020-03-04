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вчера 21:43
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Стали известны все группы Лиги наций с участием сборной Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Амстердаме прошла жеребьевка второго розыгрыша Лиги наций, сообщает Sports.kz.
Сборная Казахстана по футболу сыграет в группе с Албанией, Беларусью и Литвой. Ниже приведены составы всех групп четырех дивизионов.
Дивизион А
Группа 1: Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Нидерланды
Группа 2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия
Группа 3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия
Группа 4: Германия, Украина, Испания, Швейцария
Дивизион В
Группа 1: Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия
Группа 2: Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия
Группа 3: Венгрия, Турция, Сербия, Россия
Группа 4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс
Дивизион С
Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория
Группа 2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия
Группа 3: Молдова, Словения, Косово, Греция
Группа 4: Казахстан, Литва, Беларусь, Албания
Дивизион D
Группа 1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова
Группа 2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар
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