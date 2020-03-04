Стали известны все группы Лиги наций с участием сборной Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Амстердаме прошла жеребьевка второго розыгрыша Лиги наций, сообщает Sports.kz.

Сборная Казахстана по футболу сыграет в группе с Албанией, Беларусью и Литвой. Ниже приведены составы всех групп четырех дивизионов.

Дивизион А

Группа 1: Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Нидерланды

Группа 2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия

Группа 3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия

Группа 4: Германия, Украина, Испания, Швейцария

Дивизион В

Группа 1: Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия

Группа 2: Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия

Группа 3: Венгрия, Турция, Сербия, Россия

Группа 4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс

Дивизион С

Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория

Группа 2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия

Группа 3: Молдова, Словения, Косово, Греция

Группа 4: Казахстан, Литва, Беларусь, Албания

Дивизион D

Группа 1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова

Группа 2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар