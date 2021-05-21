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Стали известны все финалисты Евровидения - 2021

21 Мая 2021 09:16
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Стали известны все финалисты Евровидения - 2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогом второго полуфинала конкурса «Евровидение-2021», который завершился поздно вечером в четверг, 20 мая, стали известны имена последних 10 финалистов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dw.com.

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Все фавориты этого полуфинала, которые, по прогнозам букмекеров , претендуют в общем зачете на места в первой десятке конкурса, прошли в финал. Это - Джон Мухарремай из Швейцарии, выступающий под сценическим именем Gjon'sTears, Виктория Георгиева из Болгарии, Сенит от Сан-Марино и исландская группа Daði og Gagnamagnið . Исландцы не смогла выступить перед зрителями концертно-спортивного зала Ahoy, так как за два дня до полуфинала у одного из музыкантов коллектива был обнаружен коронавирус.

В соответствии с правилами этого года, которые установил организатор конкурса Европейский вещательный союз, зрители в зале и у телеэкранов увидели лишь запись выступления группы на одной из репетиций. Но это не сказалось на результате.

Среди других полуфиналистов, которые прошли в финал - Анджела Перистери (Албания), Стефания (Греция), The Black Mamba (Португалия) Hurricane (Сербия), Blind Channel (Финляндия).

Республики бывшего Советского Союза во втором полуфинале были представлены исполнителями из Грузии, Латвии, Молдовы и Эстонии. Из них только Наталья Гордиенко из Молдовы вышла в финал. На конкурсе ее продюсирует известный российский певец и композитор Филипп Киркоров.

10 других финалистов были отобраны по итогам первого полуфинала 18 мая. Среди них - Манижа из России и Эфенди из Азербайджана, группы The Roop из Литвы и Go_A из Украины. Автоматически в финал, который пройдет в субботу, 22 мая, попадают представители страны-хозяйки конкурса (в этом году Нидерландов), а также самых крупных доноров Европейского вещательного союза - Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции.


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