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Стали известны все четвертьфинальные пары Евро-2022 по футзалу с участием Казахстана
30 Января 2022 01:39
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НИДЕРЛАНДЫ. КАЗИНФОРМ - Стали известны все пары четвертьфиналистов чемпионата Европы-2022 по футзалу в Нидерландах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Португалия — Финляндия
Испания — Словакия
Казахстан — Украина
Россия — Грузия
Напомним, матч сборных Казахстана и Украины состоится в ночь с 31 января на 1 февраля в Амстердаме. На групповом этапе Казахстан сыграл вничью со Словенией (4:4), однако затем одержал две подряд разгромные победы — над Финляндией (6:2) и Италией (4:1). Что касается выступлений сборной Украины в своей группе, то она разгромила Сербию (6:1) и проиграла Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), но с тремя очками смогла выйти в плей-офф.
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