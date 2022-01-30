Стали известны все четвертьфинальные пары Евро-2022 по футзалу с участием Казахстана

НИДЕРЛАНДЫ. КАЗИНФОРМ - Стали известны все пары четвертьфиналистов чемпионата Европы-2022 по футзалу в Нидерландах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Португалия — Финляндия

Испания — Словакия

Казахстан — Украина

Россия — Грузия

Напомним, матч сборных Казахстана и Украины состоится в ночь с 31 января на 1 февраля в Амстердаме. На групповом этапе Казахстан сыграл вничью со Словенией (4:4), однако затем одержал две подряд разгромные победы — над Финляндией (6:2) и Италией (4:1). Что касается выступлений сборной Украины в своей группе, то она разгромила Сербию (6:1) и проиграла Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), но с тремя очками смогла выйти в плей-офф.



