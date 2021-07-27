Стали известны участники от Казахстана на Олимпиаде в теннисе среди смешанных пар

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – 28 июля в рамках Олимпийских игр в Токио состоятся соревнования по теннису среди смешанных пар. Казахстанские теннисисты примут участие в турнире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстан на турнире представят Андрей Голубев и Ярослава Шведова.

На данный момент в одиночном разряде турнира участие принимают Елена Рыбакина и Михаил Кукушкин.