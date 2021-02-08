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    13:27, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Стали известны трое из восьми участников плей-офф Чемпионата Казахстана по хоккею Pro Ligasy 2020-21

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первыми в плей-офф досрочно вышли хоккеисты усть-каменогорского «Торпедо», вслед за ними путевки в плей-офф завоевали карагандинская «Сарыарка» и столичный «Номад», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт СИА «SPORTINFORM».

    Лидер чемпионата – «Торпедо» на данный момент выиграл 31 матч из 35 и имеет в своём активе 90 баллов. Благодаря этому результату подопечные Олега Болякина фактически стали недосягаемы для некоторых соперников.

    После поражения «Горняка» от «Темиртау» место в финальной части чемпионата себе обеспечили «Сарыарка» и «Номад».

    Оба коллектива стали недосягаемы для команд из нижней части турнирной таблицы. В активе карагандинцев на данный момент 27 побед и 79 баллов. «Кочевники» имеют на своём счету 77 очков при таком же количестве выигранных матчей.


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