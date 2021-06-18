Стали известны три участника плей-офф ЕВРО-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Нидерландов в матче группы С финальной стадии чемпионата Европы 2020 года победила Австрию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Это помогло команде Франка де Бура набрать шесть очков и гарантировать себе участие в плей-офф турнира. За спиной у команды имеющих по три очка Австрия и Украина, которые уже повержены, а заключительный поединок в группе Нидерланды сыграют против аутсайдера квартета - Северной Македонии.

Отметим, что ранее в плей-офф турнира вышли Италия и Бельгия. Гарантировано же туда путевки получат первые два места и четыре лучших из тех, кто занял третьим места.