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    07:27, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Стали известны три участника плей-офф ЕВРО-2020

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Нидерландов в матче группы С финальной стадии чемпионата Европы 2020 года победила Австрию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Это помогло команде Франка де Бура набрать шесть очков и гарантировать себе участие в плей-офф турнира. За спиной у команды имеющих по три очка Австрия и Украина, которые уже повержены, а заключительный поединок в группе Нидерланды сыграют против аутсайдера квартета - Северной Македонии.

    Отметим, что ранее в плей-офф турнира вышли Италия и Бельгия. Гарантировано же туда путевки получат первые два места и четыре лучших из тех, кто занял третьим места.

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