Стали известны судьи матча Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Кайрат»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бригада арбитров из Латвии обслужит ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Кайрат». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

Напомним, что первый матч в Алматы завершился победой «Кайрата» над «Црвеной Звездой» (2:1). Ответная игра в Сербии состоится в ночь с 28 на 29 июля, в 00:30 по столичному времени.

Главный арбитр: Андрис Трейманис;

Помощники рефери: Харалдс Гудерманис, Алексей Спасенников;

Четвертый рефери: Александр Голубев (все — Латвия).









