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Стали известны судьи матча Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Кайрат»

24 Июля 2021 18:39
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Стали известны судьи матча Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Кайрат»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бригада арбитров из Латвии обслужит ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Кайрат». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

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Напомним, что первый матч в Алматы завершился победой «Кайрата» над «Црвеной Звездой» (2:1). Ответная игра в Сербии состоится в ночь с 28 на 29 июля, в 00:30 по столичному времени.
Главный арбитр: Андрис Трейманис;
Помощники рефери: Харалдс Гудерманис, Алексей Спасенников;
Четвертый рефери: Александр Голубев (все — Латвия).





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