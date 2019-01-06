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Стали известны соперники сборной Казахстана в МЧМ-2020
6 Января 2019 09:54 78
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав групп молодёжного чемпионата мира 2020 года, который пройдёт в чешских городах Острава и Тршинец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.
Новости по теме«Барыс» сыграет с «Сочи» Гатиятов возглавил гонку бомбардиров МЧМ-2019
В группе А встретятся победитель финального матча МЧМ-2019 (Финляндия/США), а также команды Швейцарии, Швеции, Словакии и Казахстана.
В группе B вместе с аутсайдером финала МЧМ-2019 (Финляндия/США) сыграют сборные России, Канады, Чехии и Германии.
Молодёжный чемпионат мира-2019 стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года.
Напомним, на групповом этапе подопечные Сергея Старыгина потерпели четыре крупных поражения, после чего в утешительном раунде дважды обыграли команду Дании (4:3, 4:0) и тем самым сохранили себе прописку в «элите».
Ключевые слова: Спорт,
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