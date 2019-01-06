Стали известны соперники сборной Казахстана в МЧМ-2020

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав групп молодёжного чемпионата мира 2020 года, который пройдёт в чешских городах Острава и Тршинец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

В группе А встретятся победитель финального матча МЧМ-2019 (Финляндия/США), а также команды Швейцарии, Швеции, Словакии и Казахстана.

В группе B вместе с аутсайдером финала МЧМ-2019 (Финляндия/США) сыграют сборные России, Канады, Чехии и Германии.

Молодёжный чемпионат мира-2019 стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года.

Напомним, на групповом этапе подопечные Сергея Старыгина потерпели четыре крупных поражения, после чего в утешительном раунде дважды обыграли команду Дании (4:3, 4:0) и тем самым сохранили себе прописку в «элите».