Стали известны соперники сборной Казахстана по отбору ЕВРО-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футзалу узнала своих соперников по квалификации чемпионата Европы 2022 года, сообщает Sports.kz.

По итогам жеребьевки, которая прошла в Ньоне (Швейцария), сборная Казахстана попала в группу 5, где сыграет с командами Беларуси, Венгрии, а также с победителем пары Израиль — Кипр, которые встретятся в отборочном раунде плей-офф.

Для проведения матчей утверждены следующие даты: в 2020 году — 2-11 ноября и 6-9 декабря, в 2021 году — 25 января-3 февраля, 1-10 марта и 5-14 апреля. Всего в отборочном турнире будет восемь групп по четыре команды в каждой. В плей-офф выйдут победители групп, а также шесть лучших команд, занявших второе место.