Стали известны соперники сборной Казахстана по футзалу перед ЕВРО-2022
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футзалу приступит к УТС (учебно-тренировочные сборы, прим.ред.) в начале января в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В преддверии ЕВРО-2022 сборная Казахстана проведет УТС в Нур-Султане. Начало сборов запланировано на 4 января.
Также в январе сборная Казахстана сыграет два товарищеских матча в Киеве против Украины. Точные даты игр станут известны позже.
По сообщению Sports.kz, сразу несколько игроков сборной Казахстана по футзалу могут пропустить предстоящий ЕВРО-2022.
Леонардо Мендонка Да Роса, более известный как Лео, близок к возвращению в стан сборной Казахстана по футзалу после тяжелой травмы крестообразных связок колена. Ожидается, что окончательное решение по поводу его участия на ЕВРО-2022 тренерский штаб примет после январских сборов.
К сожалению, не без плохих новостей. Даурен Нургожин пропустит ЕВРО-2022 из-за травмы бедра. В начале ноября игрок был успешно прооперирован в Италии. Даурен должен будет вернуться в строй в начале весны.
На чемпионат Европы сборная Казахстана также может поехать без еще одного ключевого игрока — Даурена Турсагулова. Нападающий «Кайрата» получил травму по ходу разминки перед матчем элитного раунда Лиги Чемпионов против «Тюмени» (2:3). Шанс на то, что Турсагулов успеет восстановиться — мизерный.
Напомним, 15 декабря сборная Казахстана по футзалу уступила команде Узбекистана в товарищеском матче.
- Международная федерация хоккея отменила все турниры в январе 2022 года
- Чемпионат Азии-2022 по триатлону пройдет в Нур-Султане
- «Волшебный лед Кольсая». Алматинка вновь восхитила Казнет катанием на замерзшем озере
- Фоторепортаж: Пекин накануне Зимней Олимпиады-2022
- Большую подборку нокаутов Геннадия Головкина опубликовали в сети
- ХК «Барыс» проиграл челябинскому «Трактору» в матче КХЛ
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана