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Стали известны соперники сборной Казахстана по футзалу перед ЕВРО-2022

26 Декабря 2021 18:27
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Стали известны соперники сборной Казахстана по футзалу перед ЕВРО-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футзалу приступит к УТС (учебно-тренировочные сборы, прим.ред.) в начале января в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В преддверии ЕВРО-2022 сборная Казахстана проведет УТС в Нур-Султане. Начало сборов запланировано на 4 января.

Также в январе сборная Казахстана сыграет два товарищеских матча в Киеве против Украины. Точные даты игр станут известны позже.

По сообщению Sports.kz, сразу несколько игроков сборной Казахстана по футзалу могут пропустить предстоящий ЕВРО-2022.

Леонардо Мендонка Да Роса, более известный как Лео, близок к возвращению в стан сборной Казахстана по футзалу после тяжелой травмы крестообразных связок колена. Ожидается, что окончательное решение по поводу его участия на ЕВРО-2022 тренерский штаб примет после январских сборов.

К сожалению, не без плохих новостей. Даурен Нургожин пропустит ЕВРО-2022 из-за травмы бедра. В начале ноября игрок был успешно прооперирован в Италии. Даурен должен будет вернуться в строй в начале весны.

На чемпионат Европы сборная Казахстана также может поехать без еще одного ключевого игрока — Даурена Турсагулова. Нападающий «Кайрата» получил травму по ходу разминки перед матчем элитного раунда Лиги Чемпионов против «Тюмени» (2:3). Шанс на то, что Турсагулов успеет восстановиться — мизерный.

Напомним, 15 декабря сборная Казахстана по футзалу уступила команде Узбекистана в товарищеском матче.


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