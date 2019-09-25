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Стали известны соперники сборной Казахстана по футболу в новом дивизионе Лиге наций

25 Сентября 2019 09:31
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Стали известны соперники сборной Казахстана по футболу в новом дивизионе Лиге наций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - УЕФА утвердил новый формат Лиги наций в сезоне-2020/21. Согласно новому формату в дивизионах A, B и C будет играть по 16 команд, а в дивизионе D — 7. Сборная Казахстана по футболу выступит в дивизионе С Лиги наций-2020/21, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В числе возможных соперников нашей команды - сборные Греции, Беларуси, Черногории, Грузии, Косова, Албании, Северной Македонии, Литвы, Эстонии, Кипра, Словении, Люксембурга, Азербайджана, Армении и Молдовы.

Участники будут разделены на четыре группы по четыре команды. Победители групп получат путевки в Лигу С. Две команды Лиги С опустятся в Лигу D по итогам раунда плей-офф (в формате дома и в гостях) между четырьмя командами, занявшими четвертые места в группах.

Напомним, что ранее сборная Казахстана выступала в дивизионе D и заняла в своей группе второе место.

Жеребьевка Лиги наций пройдет 3 марта 2020 года в Амстердаме.

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Ключевые слова: Спорт,
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