Стали известны соперники команды Казахстана U-17 по отборочному раунду ЧЕ-2022/23

НЬЮОН. КАЗИНФОРМ - В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы-2022/23 среди юношей до 17 лет, финальную стадию которого примет Венгрия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Сборная Казахстана до 17 лет попала в одну группу со сборными Португалии, Словении и Фарерских островов. Хозяева групп и даты матчей будут обнародованы позже.

Согласно правилам турнира, две сильнейшие команды каждой группы и четыре лучшие сборные, занявшие третьи места (по результатам встреч с двумя лидерами своей группы), выйдут в элитный раунд.