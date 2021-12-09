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Стали известны соперники команды Казахстана U-17 по отборочному раунду ЧЕ-2022/23

9 Декабря 2021 19:53
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Стали известны соперники команды Казахстана U-17 по отборочному раунду ЧЕ-2022/23

НЬЮОН. КАЗИНФОРМ - В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы-2022/23 среди юношей до 17 лет, финальную стадию которого примет Венгрия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

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Сборная Казахстана до 17 лет попала в одну группу со сборными Португалии, Словении и Фарерских островов. Хозяева групп и даты матчей будут обнародованы позже.

Согласно правилам турнира, две сильнейшие команды каждой группы и четыре лучшие сборные, занявшие третьи места (по результатам встреч с двумя лидерами своей группы), выйдут в элитный раунд.


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