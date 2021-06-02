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    09:43, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Стали известны соперники казахстанцев в группе ЧМ по футзалу

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    ВИЛЬНЮС. КАЗИНФОРМ - Состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футзалу в Литве. Команда Казахстана попала в группу «A», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

    Наши соперники – Литва, Коста-Рика и Венесуэла.

    Казахстанцы в третий раз примут участие в чемпионате мира по футзалу. Ранее наши футзалисты выступали на чемпионатах мира в Гватемале и Колумбии.

    Напомним, предстоящий чемпионат мира по футзалу пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября 2021 года.


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