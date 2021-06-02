Стали известны соперники казахстанцев в группе ЧМ по футзалу

ВИЛЬНЮС. КАЗИНФОРМ - Состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футзалу в Литве. Команда Казахстана попала в группу «A», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

Наши соперники – Литва, Коста-Рика и Венесуэла.

Казахстанцы в третий раз примут участие в чемпионате мира по футзалу. Ранее наши футзалисты выступали на чемпионатах мира в Гватемале и Колумбии.

Напомним, предстоящий чемпионат мира по футзалу пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября 2021 года.