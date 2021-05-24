Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Стали известны соперники казахстанцев на «Ролан Гаррос»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
24 Мая 2021, 14:53
Стали известны соперники казахстанцев на «Ролан Гаррос»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прошла жеребьёвка квалификационного этапа Открытого чемпионата Франции, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, соревнования стартуют сегодня, 24 мая.

По результатам жеребьевки казахстанец Дмитрий Попко на старте сыграет с одним из местных теннисистов Маттео Мартино.

Там же во Франции в Страсбурге стали известны результаты жеребьёвки основной сетки женского турнира серии WTA 250, который пройдёт с 24 по 29 мая. В соревнованиях примут участие две казахстанки. Обе стартуют в матчах первого круга. Юлия Путинцева встретится с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон. Зарине Дияс будет противостоять Каролин Гарсия из Франции.


Спорт   Франция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению