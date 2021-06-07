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    13:00, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Стали известны соперники Казахстана по хоккею на чемпионате мира 2022 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт Международной федерации хоккея опубликовал группы на предстоящий в 2022 году чемпионат мира, который пройдет в Финляндии (Хельсинки и Тампере). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Команда Казахстана сыграет в группе «А», матчи которой пройдут в Хельсинки. В соперниках - Канада, ОКР (Олимпийский комитет России), Германия, Швейцария, Словакия, Дания и Италия.

    В группе «B» оказались Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Беларусь и Великобритания. Они сыграют в Тампере.


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