Стали известны соперники Казахстана по хоккею на чемпионате мира 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт Международной федерации хоккея опубликовал группы на предстоящий в 2022 году чемпионат мира, который пройдет в Финляндии (Хельсинки и Тампере). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Команда Казахстана сыграет в группе «А», матчи которой пройдут в Хельсинки. В соперниках - Канада, ОКР (Олимпийский комитет России), Германия, Швейцария, Словакия, Дания и Италия.

В группе «B» оказались Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Беларусь и Великобритания. Они сыграют в Тампере.

