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    20:39, 29 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Стали известны соперники Казахстана и даты матчей на Кубке Билли Джин Кинг

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана по теннису узнала своих соперников на Кубке Билли Джин Кинг-2022, который пройдет с 8 по 13 ноября в Глазго (Великобритания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На групповом этапе Казахстан 8 ноября сыграет с Великобританией, а 9 ноября — с Испанией. По регламенту турнира, каждая встреча состоит из двух одиночных матчей, за которыми следует парный матч. В одиночных матчах в каждом сете запланирован тай-брейк, а в парном матче - только в третьем сете.

    Кубок Билли Джин Кинг разыгрывается в следующем формате: четыре группы по три команды, победитель каждой группы выходит в полуфинал.





    Фото: sports.kz


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