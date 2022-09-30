Стали известны соперники Казахстана и даты матчей на Кубке Билли Джин Кинг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана по теннису узнала своих соперников на Кубке Билли Джин Кинг-2022, который пройдет с 8 по 13 ноября в Глазго (Великобритания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На групповом этапе Казахстан 8 ноября сыграет с Великобританией, а 9 ноября — с Испанией. По регламенту турнира, каждая встреча состоит из двух одиночных матчей, за которыми следует парный матч. В одиночных матчах в каждом сете запланирован тай-брейк, а в парном матче - только в третьем сете.

Кубок Билли Джин Кинг разыгрывается в следующем формате: четыре группы по три команды, победитель каждой группы выходит в полуфинал.













Фото: sports.kz