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Стали известны соперники «Кайрата», «Тобола», «Астаны» и «Шахтера» в плей-офф Лиги Конференций

2 Августа 2021 22:18
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Стали известны соперники «Кайрата», «Тобола», «Астаны» и «Шахтера» в плей-офф Лиги Конференций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Конференций, по итогам которой своих возможных соперников узнали четыре казахстанских клуба — «Кайрат», «Тобол», «Астана» и «Шахтер». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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«Кайрат» пока выступает в Лиге Европы, но, в случае поражения от армянского «Алашкерта», он вылетит в Лигу Конференций и в раунде плей-офф сыграет там с победителем пары «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Фола» (Люксембург).

Остальные казахстанские клубы выступают в третьем раунде Лиги Конференций. Если они пройдут дальше, то расклад будет таким: «Тобол» встретится с победителем пары «Яблонец» (Чехия) / «Селтик» (Шотландия), «Астана» сыграет с немецким «Унион Берлин», а соперником «Шахтера» станет победитель пары «Спартак» Трнава (Словакия) / «Маккаби» Тель-Авив (Израиль).





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