Стали известны соперники «Кайрата» и «Шахтера» в плей-офф Лиги Конференций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определились соперники алматинского «Кайрата» и карагандинского «Шахтера» в раунде плей-офф Лиги Конференций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Кайрат» на этой стадии турнира сыграет с люксембургской «Фолой», которая по сумме двух матчей победила североирландский «Линфилд» — 4:2. Первый матч пройдет 19 августа в Люксембурге, ответный — 26 августа в Казахстане.

«Шахтер» в раунде плей-офф встретится с израильским «Маккаби» из Тель-Авива, который оказался сильнее в противостоянии со словацким «Спартаком» — 1:0. Первый матч состоится 19 августа в Казахстане, ответный — 26 августа в Израиле.Напомним, также в Лиге Конференций от Казахстана выступали «Астана» и «Тобол», однако они не смогли преодолеть барьер третьего отборочного раунда: «Астана» проиграла финскому КуПСу (4:5), а «Тобол» разгромно уступил словацкой «Жилине» (0:6).







