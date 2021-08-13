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Стали известны соперники «Кайрата» и «Шахтера» в плей-офф Лиги Конференций

13 Августа 2021 07:43
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Стали известны соперники «Кайрата» и «Шахтера» в плей-офф Лиги Конференций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определились соперники алматинского «Кайрата» и карагандинского «Шахтера» в раунде плей-офф Лиги Конференций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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«Кайрат» на этой стадии турнира сыграет с люксембургской «Фолой», которая по сумме двух матчей победила североирландский «Линфилд» — 4:2. Первый матч пройдет 19 августа в Люксембурге, ответный — 26 августа в Казахстане.

«Шахтер» в раунде плей-офф встретится с израильским «Маккаби» из Тель-Авива, который оказался сильнее в противостоянии со словацким «Спартаком» — 1:0. Первый матч состоится 19 августа в Казахстане, ответный — 26 августа в Израиле.
Напомним, также в Лиге Конференций от Казахстана выступали «Астана» и «Тобол», однако они не смогли преодолеть барьер третьего отборочного раунда: «Астана» проиграла финскому КуПСу (4:5), а «Тобол» разгромно уступил словацкой «Жилине» (0:6).



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