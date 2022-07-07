22:22
7 Июля 2022 21:28
Стали известны соперники «Кайрата» и «Аята» в основном раунде Лиги чемпионов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определились соперники «Кайрата» и «Аята» по основному раунду футзальной Лиги чемпионов сезона-2022/23, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
По результатам жеребьевки «Кайрат» попал в группу 1, где ему предстоит сыграть с испанской «Мальоркой», французским клубом «Спортинг Париж» и бельгийским «Андерлехтом».
Что касается «Аята», то ему в соперники по группе 2 достался португальский «Спортинг» и сразу две команды из Хорватии — «Ново Време» и «Пула».
Матчи основного раунда будут сыграны с 25 по 30 октября. В элитный раунд выйдут по три лучшие команды из каждой группы. Что касается матчей элитного раунда, то они запланированы на 22-27 ноября.
Фото: sports.kz
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