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Стали известны соперники чемпиона Казахстана в Кубке регионов УЕФА 2020

4 Декабря 2019 23:00
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Стали известны соперники чемпиона Казахстана в Кубке регионов УЕФА 2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка «Кубке регионов УЕФА 2020» среди любительских команд. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Казахстанский чемпион, который определится весной 2020 года, начнет участие с предварительного этапа турнира. На данном этапе 8 команд будут поделены на две группы — «А» и «В». Наша команда попала в группу «В», где сыграет с чемпионами Мальты, Беларуси и Македонии. Из групп дальше — в промежуточный этап — пройдут две команды. Матчи предварительного этапа нашей группы состоятся с 24 по 30 мая 2020 года в Мальте.

Напомним, что за право представить страну на турнире «Кубок Регионов УЕФА 2020» в дополнительном матче сыграют чемпион текущего сезона «БН Каскелен» и победитель прошлого года «Гефест».

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Ключевые слова: Спорт,
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