Стали известны соперницы казахстанок на турнире Yarra Valley Trophy - WTA 500

МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - Стали известны результаты жеребьёвки турнира Yarra Valley Trophy - WTA 500 в Мельбурне, передает корреcпондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

«В первом круге казахстанка Ярослава Шведова сыграет с бельгийкой Кирстеной Флипкенс (87 WTA). Также Ярослава выступит в паре с Еленой Рыбакиной. Им будет противостоять сербско-хорватская пара Стоянович/Юрак», - утчонили в Федерации.

Ранее сообщалось, что в первом круге основной сетки турнира казахстанка Зарина Дияс встретится с 51-ой ракеткой мира Лаурой Зигемунд (Германия). Симона Халеп (1), Наоми Осака (2), Элина Свитолина (3), Арина Соболенко (4), Йоханна Конта (5), Ига Швентек (6), Элиза Мертенс (7), Каролина Мухова (8), Екатерина Александрова (9) и Ван Цян (10) начнут соревнование со второго круга. Добавим, призовой фонд турнира составляет 565 тысяч долларов США.