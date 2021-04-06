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    19:37, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Стали известны соперницы казахстанок на теннисном турнире WTA в Чарльстоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны результаты жеребьёвки соревнований WTA в Чарльстоне. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соревнования стартуют 5 апреля 2021 года. В турнире примут участие четыре казахстанки - Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Зарина Дияс и Ярослава Шведова. На старте Рыбакина сыграет с американкой Кэти Макнелли, Путинцева - с немкой Андреа Петкович, Дияс - с россиянкой Натальей Вихлянцевой, а Шведова - с японкой Мисаки Дои.

    Ранее сообщалось, что женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира. Зарина Дияс поднялась на одну строчку вверх – на 88-е место. Юлия Путинцева выбыла из топ-30 рейтинга WTA, опустившись с 28-го на 31-е место. Елена Рыбакина осталась на 23-й позиции. Капитан сборной Казахстана Ярослава Шведова поднялась сразу на 84 позиции вверх, она теперь занимает 738-ю строчку. Улучшили свое положение Анна Данилина, Жибек Куламбаева, Екатерина Дмитриченко, Дарья Детковская, Елизавета Карлова и Галина Воскобоева.


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