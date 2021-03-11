РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:14, 11 Март 2021 | GMT +6

    Стали известны шесть участников второго раунда плей-офф КХЛ

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам очередного игрового дня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) определились еще три команды, завоевавшие путевку во второй раунд плей-офф, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    «Авангард» обыграл «Автомобилист» (3:1) и стал победителем серии — 4:1; СКА в драматичной концовке вырвал победу у минского «Динамо» (4:3) — счет в серии также 4:1; московское «Динамо» выиграло у «Северстали» (4:3) и тоже завершило серию на пятом матче — 4:1.

    Ранее по итогам четырех игр участниками второго раунда плей-офф КХЛ стали «Ак Барс», ЦСКА и «Локомотив». Что касается перспектив «Барыса», то они пока туманны: после пяти матчей казахстанский клуб уступает в серии «Металлургу» — 2:3. Шестая игра пройдет 12 марта в Нур-Султане.

    Напомним, в Магнитогорске в пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Барыс» проиграл «Металлургу».

    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:20
    Учения разведчиков прошли в региональном командовании «Юг»
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!