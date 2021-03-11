Стали известны шесть участников второго раунда плей-офф КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам очередного игрового дня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) определились еще три команды, завоевавшие путевку во второй раунд плей-офф, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«Авангард» обыграл «Автомобилист» (3:1) и стал победителем серии — 4:1; СКА в драматичной концовке вырвал победу у минского «Динамо» (4:3) — счет в серии также 4:1; московское «Динамо» выиграло у «Северстали» (4:3) и тоже завершило серию на пятом матче — 4:1.

Ранее по итогам четырех игр участниками второго раунда плей-офф КХЛ стали «Ак Барс», ЦСКА и «Локомотив». Что касается перспектив «Барыса», то они пока туманны: после пяти матчей казахстанский клуб уступает в серии «Металлургу» — 2:3. Шестая игра пройдет 12 марта в Нур-Султане.

Напомним, в Магнитогорске в пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Барыс» проиграл «Металлургу».