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Стали известны шансы Елены Рыбакиной выиграть US Open
18 Июля 2022 20:27

Стали известны шансы Елены Рыбакиной выиграть US Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специалисты оценили шансы казахстанки Елены Рыбакиной (23-е место в рейтинге WTA) выиграть Открытый чемпионат США по теннису (US Open) в этом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Несмотря на недавний триумф Рыбакиной на Уимблдоне, она не входит в число фаворитов следующего турнира Большого шлема. Букмекеры предлагают на победу Рыбакиной коэффициент 14, и это лишь шестое место в списке претенденток. Главным фаворитом US Open является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свентек, — коэффициент 3.5. Также в топ-5 входят японка Наоми Осака (38-е место) — 7.1, эстонка Анетт Контавейт (2-е место) — 10, белоруска Арина Соболенко (6-е место) — 12.5 и румынка Симона Халеп (16-е) — 13.

US Open-2022 пройдет с 29 августа по 11 сентября.





Фото: www.sports.kz


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