Стали известны результаты проверки Bek Air

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Комитете гражданской авиации сообщили результаты проверки авиакомпании Bek Air, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Авиационная администрация Казахстана завершила внеплановую проверку соблюдения требований безопасности полетов и авиационной безопасности в деятельности АО «БЕК ЭЙР». Проверкой охвачены вопросы организации летной эксплуатации, летной годности, процедуры противообледнительной обработки, соответствия стандартам системы управления безопасностью полетов, а также соблюдения норм авиационной безопасности.

20 января 2020 года Авиационная администрация Казахстана сообщала о промежуточных результатах проверки и выявленных на тот момент нарушениях», - сообщили в пресс-службе Комитета.

Согласно предоставленной информации, тогда были выявлены грубые нарушения процедур эксплуатации авиационных двигателей, которые не позволяют идентифицировать их происхождение, выяснить наработку их агрегатов и записи о дефектах.

Кроме того, имелись повреждения фюзеляжа и других частей воздушных судов, составлялись фиктивные документы об их техническом обслуживании и ремонте.

«Авиакомпания не обеспечила соблюдение инженерной службой и летным экипажем обязательной процедуры физической (тактильной) проверки крыльев перед полетом для выявления факта обледенения, что требовалось Руководством по эксплуатации Фоккер. В целом на тот момент было ясно, что Система управления безопасностью полетов авиакомпании не соответствовала требованиям законодательства. По итогам проверки дополнительно выявлено множество других существенных нарушений и недостатков, которые являются основанием для приостановления действия сертификатов авиакомпании. Это сокрытие авиационного инцидента, использование поддельных сертификатов об обучении пилотов для получения допуска на тип воздушного судна, составление фиктивных документов о выполнении технического обслуживания самолетов и другие нарушения», - отметили представители КГА.

В пресс-службе Комитета также сообщили, что авиакомпания не указала реальную причину авиационного инцидента, произошедшего 25.12.2019 с воздушным судном Фоккер-100 UP-F1017. В частности, после вылета из Международного аэропорта Нур-Султана в направлении города Шымкента командир судна обнаружил отказ гидросистемы №1 в связи с полным вытеканием гидрожидкости, что приводит к отказу выпуска закрылок, управлением передней стойки шасси, руля высоты, элеронов, реверсов и других оборудований в полете. Несмотря на критическую ситуацию, командир судна продолжил полет, используя аварийную гидросистему №2, и после приземления в аэропорту города Шымкента диспетчеру управления воздушным движениям сообщил недостоверную информацию, как отказ управления передней стойки шасси.

«Авиакомпания выдавала пилотам формальные сертификаты об окончании курса переподготовки по авиационной безопасности и перевозкам опасных грузов. При проверке выяснилось, что на момент проведения занятий и сдачи тестирования по предмету они находились на полётном задании в других регионах страны. Выявлены факты подделки двумя пилотами авиакомпании сертификатов переобучения на тип воздушного судна Фоккер 70/100. При обучении в учебном центре Латвии они не смогли сдать практический экзамен, в связи с чем им выдали лишь сертификат о прослушивании курса, который не дает им право получить допуск на управление указанным типом судна. Для получения соответствующей отметки о допуске в лицензии пилота они предоставили в уполномоченный орган фиктивный сертификат об успешном завершении курса. Учебный центр подтвердил факт фальсификации сертификатов», - подчеркнули в КГА.

В настоящее время решается вопрос об отзыве свидетельства авиационного персонала. Авиакомпания не имеет действующего контракта на поддержку от завода-изготовителя авиационных двигателей - Rolls Royce. К тому же, в нарушение Руководства по инженерным процедурам эксплуатационные данные авиационных двигателей не отправлялись заводу-изготовителю для их обработки, также они не обрабатывались АО «БЕК ЭЙР» самостоятельно.

Таким образом, авиакомпания не проводила мониторинг состояния авиационных двигателей, соответственно не владела информацией об их надежности и рисках отказа в полете. Авиакомпания самостоятельно без утверждения уполномоченным органом присваивала инженерам категории допуска, а также инженерам, не имеющим соответствующего допуска, позволяла проводить технические и эксплуатационные работы на воздух судах.

«Выявлен факт фиктивного составления документа о техническом обслуживании самолета Фоккер-100 UP-F1014 двумя инженерами авиакомпании в аэропорту города Алматы. На день выполнения этих работ борт выполнял полеты на территории Афганистана. Результаты внеплановой проверки деятельности АО «Бек Эйр» Авиационной администрацией Казахстана направлены в авиакомпанию. Авиакомпания в течение 10 дней должна будет предоставить в Авиационную администрацию Казахстана план корректирующих действий по устранению всех нарушений. В случае если нарушения не будут устранены в течение 6 месяцев, сертификат эксплуатанта и сертификаты летной годности будут отозваны», - заключили в КГА.