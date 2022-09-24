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    15:11, 24 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Стали известны результаты первого дня Чемпионата РК по таеквондо

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау завершился первый день чемпионата Казахстана по таеквондо. В его рамках определились чемпионы в пяти весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    46 кг:

    1-место - Рита Бакишева (Алматы)

    2-место - Наргиза Койшыбекова (Жамбылская область)

    3-место - Айдана Кумартаева (Алматы)

    3-место - Айдана Едильбаева (Атырауская область)

    53 кг:

    1-место - Азиза Каражанова (Жамбылская область)

    2-место - Акнур Жамаубай (Алматы)

    3-место - Снежана Кан (Астана)

    3-место - Жансая Канина (Атырауская область)

    58 кг:

    1-место - Самирхон Абабакиров (Шымкент)

    2-место - Нурбек Газез (Алматы)

    3-место - Елдос Ыскак (Жамбылская область)

    3-место - Елжан Ельшибай (Алматы)

    73 кг:

    1-место - Фатима Жаксыбаева (Мангистауская область)

    2-место - Диана Абсенова (Атырауская область)

    3-место - Ракони Бимырза (Павлодарская область)

    3-место - Айдана Бакберген (Туркестанская область)

    74 кг:

    1-место - Нурканат Кожахмет (Шымкент)

    2-место - Чингиз Сандибаев (Алматинская область)

    3-место - Абдурахмон Марипов (Шымкент)

    3-место - Бекжан Нусналим (Актюбинская область)



    Фото: olympic.kz




    Теги:
    Спорт Мангистауская область Актау
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