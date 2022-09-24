Стали известны результаты первого дня Чемпионата РК по таеквондо

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау завершился первый день чемпионата Казахстана по таеквондо. В его рамках определились чемпионы в пяти весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

46 кг:

1-место - Рита Бакишева (Алматы)

2-место - Наргиза Койшыбекова (Жамбылская область)

3-место - Айдана Кумартаева (Алматы)

3-место - Айдана Едильбаева (Атырауская область)

53 кг:

1-место - Азиза Каражанова (Жамбылская область)

2-место - Акнур Жамаубай (Алматы)

3-место - Снежана Кан (Астана)

3-место - Жансая Канина (Атырауская область)

58 кг:

1-место - Самирхон Абабакиров (Шымкент)

2-место - Нурбек Газез (Алматы)

3-место - Елдос Ыскак (Жамбылская область)

3-место - Елжан Ельшибай (Алматы)

73 кг:

1-место - Фатима Жаксыбаева (Мангистауская область)

2-место - Диана Абсенова (Атырауская область)

3-место - Ракони Бимырза (Павлодарская область)

3-место - Айдана Бакберген (Туркестанская область)

74 кг:

1-место - Нурканат Кожахмет (Шымкент)

2-место - Чингиз Сандибаев (Алматинская область)

3-место - Абдурахмон Марипов (Шымкент)

3-место - Бекжан Нусналим (Актюбинская область)





Фото: olympic.kz











