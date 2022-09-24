Стали известны результаты первого дня Чемпионата РК по таеквондо
46 кг:
1-место - Рита Бакишева (Алматы)
2-место - Наргиза Койшыбекова (Жамбылская область)
3-место - Айдана Кумартаева (Алматы)
3-место - Айдана Едильбаева (Атырауская область)
53 кг:
1-место - Азиза Каражанова (Жамбылская область)
2-место - Акнур Жамаубай (Алматы)
3-место - Снежана Кан (Астана)
3-место - Жансая Канина (Атырауская область)
58 кг:
1-место - Самирхон Абабакиров (Шымкент)
2-место - Нурбек Газез (Алматы)
3-место - Елдос Ыскак (Жамбылская область)
3-место - Елжан Ельшибай (Алматы)
73 кг:
1-место - Фатима Жаксыбаева (Мангистауская область)
2-место - Диана Абсенова (Атырауская область)
3-место - Ракони Бимырза (Павлодарская область)
3-место - Айдана Бакберген (Туркестанская область)
74 кг:
1-место - Нурканат Кожахмет (Шымкент)
2-место - Чингиз Сандибаев (Алматинская область)
3-место - Абдурахмон Марипов (Шымкент)
3-место - Бекжан Нусналим (Актюбинская область)
Фото: olympic.kz