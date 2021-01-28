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    22:30, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Стали известны результаты казахстанских биатлонисток на Открытом чемпионате Европы

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    ДУШНИКИ-ЗДРУЙ. КАЗИНФОРМ - В Польше стартовал Открытый чемпионат Европы по биатлону. Сегодня, 27 января, состоялась женская индивидуальная гонка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Лучший результат в команде Казахстана показала Елизавета Бельченко. Она финишировала на 21-м месте. Галина Вишневская-Шепоренко стала 58-й. Ксения Долгополова заняла 112-е место. Победу одержала Моника Хойниш-Старенга (Польша). «Серебро» в активе Анастасии Меркушиной (Украина). Замкнула тройку лучших россиянка Лариса Куклина.


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