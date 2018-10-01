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Стали известны результаты допинг-тестов Головкина и «Канело» после второго боя

6 Октября 2018 08:46 249
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Стали известны результаты допинг-тестов Головкина и «Канело» после второго боя

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Все участники вечера бокса Геннадий Головкин - Сауль Альварес, который прошел 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, прошли проверку на допинг после своих боев, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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«Вернулись все результаты допинг-тестов с карда «Канело» Альварес - Геннадий Головкин II: все отрицательные. Об этом ESPN в пятницу сообщила атлетическая комиссия штата Невада», - пишет инсайдер телеканала ESPN Дэн Рафаэль.

 

 

 

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Ключевые слова: Головкин, Спорт,
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