РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:11, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Стали известны пять участников плей-офф ЕВРО-2020

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определилась еще одна сборная, которая гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата Европы-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Ею стала команда Австрии, обыгравшая Украину — 1:0. Единственный гол в этом матче на 21-й минуте забил Кристоф Баумгартнер. Таким образом, Австрия вышла из группы С со второго места.

    На данный момент участие в плей-офф ЕВРО-2020 себе обеспечили пять команд: Италия, Уэльс, Бельгия, Нидерланды, Австрия.

    Добавим, что групповой этап завершится в ночь с 23 на 24 июня. Что касается матчей 1/8 финала, то они будут сыграны с 26 по 29 июня — на каждый день запланировано по две игры.



    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:11
    Казахстан вернулся в топ-10 медального зачета Азиады
    Сегодня, 12:05
    Уличных торговцев защитили в Уральске
    Сегодня, 11:57
    Портреты лучших педагогов появились на билбордах Астаны
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!