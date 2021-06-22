Стали известны пять участников плей-офф ЕВРО-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определилась еще одна сборная, которая гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата Европы-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ею стала команда Австрии, обыгравшая Украину — 1:0. Единственный гол в этом матче на 21-й минуте забил Кристоф Баумгартнер. Таким образом, Австрия вышла из группы С со второго места.

На данный момент участие в плей-офф ЕВРО-2020 себе обеспечили пять команд: Италия, Уэльс, Бельгия, Нидерланды, Австрия.

Добавим, что групповой этап завершится в ночь с 23 на 24 июня. Что касается матчей 1/8 финала, то они будут сыграны с 26 по 29 июня — на каждый день запланировано по две игры.



