Стали известны призовые «Кайрата» за победу в Кубке Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Озвучена сумма призовых алматинскому «Кайрату» за выигранный Кубок Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На торжественной церемонии награждения после матча с карагандинским «Шахтером» «Кайрату» вручили чек на сумму 60 миллионов тенге.

Напомним, в финале Кубка Казахстана «Кайрат» в драматичном матче победил «Шахтер» — 3:3 (по пенальти — 9:8). В основное время у «Кайрата» забили Вагнер Лав (6-я и 40-я минуты), а у «Шахтера» отличились Михаил Габышев (48-я) и Мартин Тошев (75-я). В дополнительное время Айдос Таттыбаев на 97-й минуте вывел «Шахтер» вперед, однако «Кайрат» смог отыграться — на 110-й забил Артур Шушеначев. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Кайрата» — 9:8.