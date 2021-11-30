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Стали известны призовые «Кайрата» за победу в Кубке Казахстана
30 Ноября 2021 01:51
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Озвучена сумма призовых алматинскому «Кайрату» за выигранный Кубок Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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На торжественной церемонии награждения после матча с карагандинским «Шахтером» «Кайрату» вручили чек на сумму 60 миллионов тенге.
Напомним, в финале Кубка Казахстана «Кайрат» в драматичном матче победил «Шахтер» — 3:3 (по пенальти — 9:8). В основное время у «Кайрата» забили Вагнер Лав (6-я и 40-я минуты), а у «Шахтера» отличились Михаил Габышев (48-я) и Мартин Тошев (75-я). В дополнительное время Айдос Таттыбаев на 97-й минуте вывел «Шахтер» вперед, однако «Кайрат» смог отыграться — на 110-й забил Артур Шушеначев. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Кайрата» — 9:8.
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