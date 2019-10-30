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Стали известны причины гибели двух строителей в Кызылординской области

30 Октября 2019 12:20
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Стали известны причины гибели двух строителей в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух человек на строительной площадке в Казалинском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Проводится досудебное расследование по ст.156 ч.4 Уголовного кодекса РК - нарушение правил охраны труда, приведшее к смерти двух и более человек. Экспертизы завершены, подробности происшествия выяснены», - говорится в сообщении ДП Кызылординской области.

По информации полиции, строители упали с высоты по неосторожности. Один из пострадавших скончался на месте происшествия, второй - в больнице.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 29 октября, примерно в 16.30, на строительной площадке в поселке Айтеке би.

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Ключевые слова: Кызылординская область, Происшествия,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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