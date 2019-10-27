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Стали известны причины экстренной посадки самолета в Атырау

27 Октября 2019 14:47
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Стали известны причины экстренной посадки самолета в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Причины экстренной посадки самолета вечером 26 октября сообщили в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в технической службе международного аэропорта «Атырау», у самолета «Эмбраер», летевшего из Нур-Султана, на подлете к пункту назначения сработала сигнализация. Она оповестила о низком давлении масла. Самолет с выключенными двигателями, как положено поступать в таких случаях, благополучно произвел посадку в аэропорту города Атырау. На устранение неполадок прибудут инженеры, чтобы устранить течь масла. Иногородние пассажиры были размещены в гостинице.

Ожидается, что все вылетавшие из Атырау в Нур-Султан рейсом КС984 будут отправлены другим ботом в пункт назначения сегодня.

Напомним, в Атырау из-за экстренной посадки самолета перенесен вылет рейса в Нур-Султан.

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Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия, Транспорт,
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Автор:

А. Соколов

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