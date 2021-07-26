Стали известны предварительные итоги выборов акимов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области выборы состоялись в 71 избирательном округе, в том числе в городе Мамлютке и 70 сельских округах. Наибольшее число голосов «за» - 98,0% - набрал Канат Иманжанов в Интернациональном сельском округе Тимирязевского района, передает МИА «Казинформ».

О предварительных итогах голосования рассказал сегодня председатель Северо-Казахстанской областной избирательной комиссии Тлеген Каскин. Брифинг прошел на площадке Региональной службы коммуникаций.

Как сообщил глава избиркома, в соответствии с Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан» оснований для признания выборов недействительными или проведения повторных выборов нет.

В избирательные бюллетени были внесены 214 кандидатов.

Из них 68 кандидатов выдвинуты политическими партиями: от партии «Nur Otan» – 57, НДПП «Ауыл» – три, ДПК «Ак Жол» – два, ПП «АDAL» – два, НПК – четыре кандидтата;

146 – самовыдвиженцы.

Избран 71 аким, из них 57 ( или 80,2%) являются государственными служащими.

В том числе 42 акима избраны повторно в конкретном сельском округе.

Четыре избранных акима - представители коммерческих структур, шесть – работники бюджетных организаций, два – временно не работают.

Один кандидат является выпускником государственной программы «Болашак».

13 акимов (18,3 %) – экономисты, 14 (19,7 %) – юристы, 21 (29,6 %) – преподаватели, семь (9,9 %) – инженеры.

19 акимов (26,8 %) – женщины.

Средний возраст победивших на выборах 45 лет, при этом самому молодому избранному акиму 30 лет (Жолдаспаева Фарида Абаевна, Киялинский сельский округ Аккайынского района), самому возрастному – 62 года (Дауренбеков Аяс, Березовский сельский округ Кызылжарского района).

Назван и национальный состав избранников: 56 казахов, 13 русских, один украинец и один поляк.

54 избранных акима проживают в том же сельском округе, где состоялись выборы, 14 – в районе, трое – в области.

Из избранных акимов 64 выдвинуты политическими партиями: партией «Nur Otan» – 55, НДПП «Ауыл» – трое, ДПК «Ак Жол» – двое, ПП «АDAL» – один, НПК – трое. Семь акимов выдвинуты в порядке самовыдвижения.

Наибольшее количество голосов «за» – 98,0 % набрал Иманжанов Канат Серикович в Интернациональном сельском округе Тимирязевского района.

Наименьший разрыв в голосах избирателей - 52,1% и 44,5% соответственно - между кандидатами Бакеевой Анаргуль Нургалиевной и Рамазановой Алмагуль Какибаевной в Ленинском сельском округе Мамлютского района.

Повторный подсчет голосов не производился.

Обращения на действия (бездействия) избирательных комиссий в вышестоящие комиссии и суды не поступали.

Сообщения об итогах выборов акимов города районного значения и сельских округов размещены на интернет-страницах районных избирательных комиссий, которые находятся на сайтах акимов районов в разделе «Выборы».