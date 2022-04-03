Стали известны позиции казахстанских боксеров в обновленном рейтинге WBA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Позиции боксеров из Казахстана:

Жан Кособуцкий остался на девятом месте в рейтинге супертяжелого веса. На первом месте располагается британец Даниэль Дюбуа, второй — американец Майкл Хантер, третье место — у Роберта Хелениуса из Финляндии. «Суперчемпионский» титул — у украинского боксера Александра Усика.

В первом тяжелом весе Камшыбек Кункабаев занимает четвертое место, а Серик Мусадилов — 11-е. Первая строчка — у кубинского боксера Юниэля Дортикоса, за ним в первой тройке располагаются Алексей Егоров из РФ и швед Баду Джек. Пояс WBA Super принадлежит Арсену Гуламиряну (Франция).

Айдос Ербосынулы сохранил первую позицию рейтинга второго среднего веса. Бек Нурмаганбет также не изменил своего положения — 11-й. Вторая строчка вакантна, на третьем месте — британец Джон Райдер. «Суперчемпионом» в этом весе является представитель Мексики Сауль «Канело» Альварес.

В среднем дивизионе Жанибек Алимханулы по-прежнему располагается на седьмой строчке. Тройку сильнейших составляют Крис Юбэнк-младший (Великобритания), Хайме Мунгия (Мексика) и Серхио Мартинес (Аргентина). Основной чемпионский титул — у японского боксера Риоты Мураты, который 9 апреля поставит его на кон в бою против Геннадия Головкина.

Во второй полулегкой категории Султан Заурбек остался восьмым. Лидером рейтинга является Гектор Луис Гарсия из Доминиканской Республики, за ним располагаются ирландец Джоно Кэрролл и венесуэльский боксер Анхель Родригес. Титулом WBA Regular владеет еще один боксер из Венесуэлы Рохер Гутьеррес. «Суперчемпион» в этом весе отсутствует.

Во втором легчайшем весе седьмое место удерживает Евгений Павлов. Первое место — у Ронни Риоса из США, второй — армянин Азат Оганесян, третий — японец Томоки Камеда. «Суперчемпионский» пояс — у узбекистанца Муроджона Ахмадалиева.





Фото: sports.kz







