Стали известны полуфиналисты турнира «Казахстан барысы»
На первой встрече четвертьфинала состязались Ерасыл Кажыбаев из Восточно-казахстанской области и Галымжан Кырыкбаев из Жамбылской области. Победу одержал палуан из Жамбылской области.
Во второй встрече состязались двухкратный чемпион «Казахстан барысы» Айбек Нугымаров и чемпион «Казахстан барысы» 2017 года Еламан Ергалиев. Еламан Ергалиев победил соперника с очком «полупобеда».
В третьей встрече встретились Руслан Абдиразак и представитель Мангыстауской области Нурдаулет Жарылгапов. Победу одержал Нурдаулет Жарылгапов.
Затем встретились Даурен Нуралинов и Олжас Шынкеев. На полуфинал вышел Даурен Нуралинов. Так определились имена палуанов, вышедших в полуфинал.
Ранее сообщалось, что еще один чемпион «Казахстан барысы» Мухит Турсынов досрочно завершил турнир.
Напомним, призовой фонд для первого места составляет 25 млн тенге, тренеру – 3 млн 500 тысяч тенге. Обладателю второго места – 5 млн 500 тысяч тенге, его тренеру один млн 800 тысяч тенге. Палуану, занявшему третье место – один млн 800 тысяч тенге.