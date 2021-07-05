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    18:48, 04 Июль 2021 | GMT +6

    Стали известны полуфиналисты турнира «Казахстан барысы»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны имена палуанов, которые вышли в полуфинал турнира «Казахстан барысы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На первой встрече четвертьфинала состязались Ерасыл Кажыбаев из Восточно-казахстанской области и Галымжан Кырыкбаев из Жамбылской области. Победу одержал палуан из Жамбылской области.

    Во второй встрече состязались двухкратный чемпион «Казахстан барысы» Айбек Нугымаров и чемпион «Казахстан барысы» 2017 года Еламан Ергалиев. Еламан Ергалиев победил соперника с очком «полупобеда».

    В третьей встрече встретились Руслан Абдиразак и представитель Мангыстауской области Нурдаулет Жарылгапов. Победу одержал Нурдаулет Жарылгапов.

    Затем встретились Даурен Нуралинов и Олжас Шынкеев. На полуфинал вышел Даурен Нуралинов. Так определились имена палуанов, вышедших в полуфинал.

    Ранее сообщалось, что еще один чемпион «Казахстан барысы» Мухит Турсынов досрочно завершил турнир.

    Напомним, призовой фонд для первого места составляет 25 млн тенге, тренеру – 3 млн 500 тысяч тенге. Обладателю второго места – 5 млн 500 тысяч тенге, его тренеру один млн 800 тысяч тенге. Палуану, занявшему третье место – один млн 800 тысяч тенге.



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