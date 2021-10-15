Стали известны полуфиналисты Кубка Казахстана-2021 по футзалу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Кубке Казахстана по футзалу определились полуфиналисты турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом матче 1/2 финала сыграют «Кайрат» и «Нур-Султан», а во втором — «Актобе» и «Атырау». Игры пройдут 16-го октября.

Алматинский клуб занял первое место в группе А, одержав три победы и сыграв единожды вничью. Атырауский клуб прошел со второго места. В группе В за две путевки сражались четыре команды, по итогу матчей в полуфинал Кубка Казахстана пробились «Актобе» и «Нур-султан». Самыми результативными командами на этом розыгрыше турнира являются «Кайрат» и «Атырау», забив 21 и 19 мячей соответственно.