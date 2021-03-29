РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:02, 28 Март 2021 | GMT +6

    Стали известны подробности возгорания автомобиля на трассе Жамбылской области

    None
    None
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Причины возгорания автомобиля на горной трассе выясняют в Жамбылской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, днем 27 марта на горном перевале Куюк в Жуалынском районе Жамбылской области полностью сгорел свадебный лимузин.

    Как сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель пресс-службы ДЧС Жамбылской области Сауле Мунатаева, на момент возгорания в машине были два человека - водитель и помощник. На место происшествия выезжали пятеро сотрудников службы пожаротушения из расположенной рядом Жуалынской ЧС, была задействована одна единица техники.

    «Звонки на пульт «101»поступали и от водителя и от очевидцев. Свадебный лимузин загорелся на ходу. Возможно, было короткое замыкание, и водитель с напарником успели выйти. Вот потушить в таком случае, если уже огонь разгорелся, огнетушителем, который находится в машине, невозможно. Если вовремя не успеть погасить очаг возгорания. Поэтому мы всегда рекомендуем водителям в машинах держать огнетушители побольше объемом. Пока доедут от пожарной части, машине сгореть – это очень быстро, две минуты», - пояснила представитель ведомства.





    Теги:
    Дороги Происшествия, ЧС Транспорт Жамбылская область Главная Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!