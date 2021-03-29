Стали известны подробности возгорания автомобиля на трассе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Причины возгорания автомобиля на горной трассе выясняют в Жамбылской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, днем 27 марта на горном перевале Куюк в Жуалынском районе Жамбылской области полностью сгорел свадебный лимузин.

Как сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель пресс-службы ДЧС Жамбылской области Сауле Мунатаева, на момент возгорания в машине были два человека - водитель и помощник. На место происшествия выезжали пятеро сотрудников службы пожаротушения из расположенной рядом Жуалынской ЧС, была задействована одна единица техники.

«Звонки на пульт «101»поступали и от водителя и от очевидцев. Свадебный лимузин загорелся на ходу. Возможно, было короткое замыкание, и водитель с напарником успели выйти. Вот потушить в таком случае, если уже огонь разгорелся, огнетушителем, который находится в машине, невозможно. Если вовремя не успеть погасить очаг возгорания. Поэтому мы всегда рекомендуем водителям в машинах держать огнетушители побольше объемом. Пока доедут от пожарной части, машине сгореть – это очень быстро, две минуты», - пояснила представитель ведомства.











