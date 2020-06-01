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Стали известны подробности смерти пациента с коронавирусом в Шымкенте

1 Июня 2020 12:22
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Стали известны подробности смерти пациента с коронавирусом в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В управлении здравоохранения Шымкента сообщили подробности о пациенте с коронавирусом, скончавшемся 30 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Больной 1959 года рождения, житель Енбекшинского района, 19 мая доставлен в городскую инфекционную больницу. Позже был переведен в реанимационное отделение и подключен к аппарату ИВЛ.
Сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия 3-й степени. Группа очень высокого риска. Сахарный диабет 2-го типа, в стадии декомпенсации, ожирение 2-й степени. Также причиной смерти больного является осложнение тромбоэмболии легочной артерии.
Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 30 мая в 22:10 пациент скончался. У контактировавших с ним родственников выявлен COVID-19. Проводится лечение.


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Ключевые слова: Шымкент, Коронавирус,
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